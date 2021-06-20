İzmir Körfezi'nde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saat 22.12'de meydana gelen deprem yerin 5.3 kilometre derinliğinde yaşandı. Deprem başta İzmir ve Manisa olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.06.20 22:32:47 36.4943 27.3090 28.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.20 22:12:22 38.4367 26.8782 5.3 -.- 3.3 3.1 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.20 21:14:57 39.1478 40.5147 2.3 -.- 3.0 3.2 BOYALI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2021.06.20 19:27:57 36.9962 27.7248 8.3 -.- 1.8 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2021.06.20 18:55:04 40.3992 29.1078 18.9 -.- 1.3 -.- ENGURUCUK-GEMLIK (BURSA) İlksel

2021.06.20 18:39:51 40.6725 30.5147 7.4 -.- 2.3 -.- TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel

2021.06.20 17:15:43 40.0698 28.7790 6.5 -.- 2.9 -.- CINARCIK-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.06.20 17:15:12 40.0600 28.8048 8.8 -.- 2.7 -.- CINARCIK-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.06.20 16:56:35 37.2880 37.9928 20.3 -.- 3.5 3.7 ERIKLI-HALFETI (SANLIURFA) İlksel

2021.06.20 15:06:26 35.1683 23.5130 16.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.06.20 13:13:36 36.4332 28.8718 23.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.20 12:56:40 37.8793 27.1780 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.20 12:54:44 37.8348 26.9233 10.3 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.20 12:24:04 40.6808 30.5127 18.0 -.- 1.3 -.- TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) İlkse