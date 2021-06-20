Bağcılar'da, sürücüsünün önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yaptığı otomobil, takla attı.

Kaza, TEM bağlantı yolu O-3 Otoyolu'nda Edirne istikametinde 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yapan Ramazan D.'nin kullandığı 34 otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.