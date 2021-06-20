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    • 20.06.2021 22:19
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    'da motosiklete çarpmamak için hamle yapan otomobil takla attı! Yaralılar var...

    Son dakika haberi... 'da, sürücüsünün önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yaptığı otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza yapan otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.  İşte ayrıntılar...

    DHA
    Motosiklete çarpmamak için takla attı

    Bağcılar'da, sürücüsünün önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yaptığı otomobil, takla attı.

    Kaza, TEM bağlantı yolu O-3 Otoyolu'nda Edirne istikametinde 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yapan Ramazan D.'nin kullandığı 34 otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

    2 YARALI
    Sürücü Ramazan D. kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde sıkışan Mesut D. ile Selim D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye erlerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    "ELİMDEN GELENİ YAPTIM"
    Sürücü Ramazan D., "Motor önüme geçti, motora vurmayayım diye, elimden geleni yaptım. Ondan sonra önüme geçti, vursam direkt motora vuracağım ve o kaçtı. Yolun üstünde belediye ekipleri suyu bırakıyor, su arabanın frenine zarar verince araba kaydı. Ben de duvara vurdum. Otomobilde 3 kişi vardık" dedi.

        Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı.

        Kaza yapan otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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