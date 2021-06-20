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    ’nin eski eşi 'e motosikletli pusu

    , üç ay önce 'den ayrıldı. Dün çocuklarını görmek için eski eşinin evine uğradı. Dönüşte, silahlı saldırıya uğradı! Ayağından yaralandı. Hemen amelıyata alındı.

    Kırmızı ışıkta 5 kurşun

    Şehir eşkıyaları bu kez 'de ortaya çıktı! Ünlü şarkıcının eşini hedef aldı...

    Berdan Mardini ile Fatoş Karademir çifti mart ayında boşandı. İki çocuklarının velayeti babada kaldı. , dün çocuklarını görmek için Mardini'nin Büyükçekmece'deki evine uğradı.

    Dönüşte lüks otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada yanına bir motosiklet yanaştı. Motordaki iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağına isabet eden 5 kurşunla yaralandı.

    Saldırganlar kaçarken Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındı. Polis şüphelilerin peşinde...

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