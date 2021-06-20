Şehir eşkıyaları bu kez İstanbul Büyükçekmece'de ortaya çıktı! Ünlü şarkıcının eşini hedef aldı...

Berdan Mardini ile Fatoş Karademir çifti mart ayında boşandı. İki çocuklarının velayeti babada kaldı. Fatoş Karademir, dün çocuklarını görmek için Mardini'nin Büyükçekmece'deki evine uğradı.

Dönüşte lüks otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada yanına bir motosiklet yanaştı. Motordaki iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağına isabet eden 5 kurşunla yaralandı.

Saldırganlar kaçarken Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındı. Polis şüphelilerin peşinde...