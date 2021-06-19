2 milyon 700 bin adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Sınava hazırlanan öğrenciler 26 ve 27 Haziran'ı bekliyor. Uğur Okullarından mezun olan ve 2020 YKS'de Türkiye Birincisi olan Halid Oğuz Serçe sınava girecek adaylara önerilerde bulundu:
DİZİ izlerken TYT Matematik düşünmek daha iyi matematik netleri yapmanızı sağlamaz, tam dinlenip rahatlamanıza da engel olur.
HAZİRAN ayında günde 11 saat ders, iki saat oyun oynardım.
KENDİNE güvenenler günde iki deneme sınavı bile çözebilir. Çünkü deneme zaman yönetimini öğrenmeyi sağlar.
SINAV sizin için ne kadar tanıdıksa kendinizi o kadar rahat hissedersiniz. Bu yüzden deneme çözme işini olabildiğince gerçek sınava yaklaştırmakta fayda var.
AYRICA günlük rutinler oluşturulmalı ve bu düzen sınav günü de bozulmamalı.
UZMANLARIN da dediği gibi her gün aynı saatte kalkıp, kahvaltı yapmak gibi.
SINAVDA gülümseyin. Bu stretinizi azaltacaktır.
DİZİ izlerken TYT Matematik düşünmek daha iyi matematik netleri yapmanızı sağlamaz, tam dinlenip rahatlamanıza da engel olur.
HAZİRAN ayında günde 11 saat ders, iki saat oyun oynardım.
KENDİNE güvenenler günde iki deneme sınavı bile çözebilir. Çünkü deneme zaman yönetimini öğrenmeyi sağlar.
SINAV sizin için ne kadar tanıdıksa kendinizi o kadar rahat hissedersiniz. Bu yüzden deneme çözme işini olabildiğince gerçek sınava yaklaştırmakta fayda var.
AYRICA günlük rutinler oluşturulmalı ve bu düzen sınav günü de bozulmamalı.
UZMANLARIN da dediği gibi her gün aynı saatte kalkıp, kahvaltı yapmak gibi.
SINAVDA gülümseyin. Bu stretinizi azaltacaktır.