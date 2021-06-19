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    babaları buluşturacak

    , Babalar Günü'ne özel bir etkinlik düzenliyor... Etkinlikte iş dünyasından sanat ve spor dünyasına kadar pek çok ünlü isim buluşacak. İşte detaylar...

    Turkuvaz Medya babaları buluşturacak
    Turkuvaz Medya, Babalar Günü'ne özel bir etkinlik düzenliyor. Sabah Gazetesi'nin webinarında iş dünyasından sanat ve spor dünyasına kadar pek çok ünlü isim buluşacak. Pazar günü saat 13.00'te başlayacak etkinliğin açılış konuşmasını Sabah &Daily Sabah Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman yapacak.



    Daha sonra Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde 'İş Dünyasında Baba Olmak' konulu panel düzenlenecek.

    Panele Kiğilı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ile Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katılacak.

    Öğleden sonra ise sanatçı babalar ile sporcu babalar iki ayrı panelde buluşacak.
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