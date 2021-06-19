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    • Yaşam
    • 19.06.2021 20:01
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    • 19.06.2021 20:03
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    'da zincirleme ! Araçlar birbirine girdi! Yaralılar var

    Son dakika haberleri... 'nun geçişinde peş peşe lar meydana geldi. Kereste yüklü kamyonun devrilmesiyle medyana gelen zincirleme kazalarda 3 kişi yaralandı.

    Sakarya'yı karıştıran kaza!

    Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde, kamyonun devrilmesinin ardından farklı noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

    Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 YK 468 plakalı kereste yüklü kamyon, Sapanca Kırkpınar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

    Devrilmenin etkisiyle otoyolun aynı bölgesinde bir otobüs, bir kamyon, 2 tır ve 8 otomobilin karıştığı kazalar meydana geldi.

    Kazalarda yaralanan 3 kişi, haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Trafik ve Karayolları ekipleri, kazalara karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

    Kazalar nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Öte yandan, otoyolun İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

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    Haberler Yaşam Sakarya'da zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi! Yaralılar var