Haziran ayının sonuna doğru yaklaşırken yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Havaların ne zaman ısınacağı merak edilirken meteorolojiden flaş bir uyarı daha geldi.

KUZEY, İÇ VE BATI KESİMLERİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.