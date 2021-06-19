İsrailli Radini ailesi, tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir oteli tercih etti. Ailenin 6 yaşındaki oğlu Naba Abu Radini, çocukların girmesinin yasak olduğu 'Çılgın Nehir' adlı kaydıraklı havuza girdi.



Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Radini'ye ilk müdahale, havuz başında otel görevlileri tarafından yapıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla götürdüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Jandarma tarafından ifadesine başvurulan baba Abu Radini kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.





Naba Abu Radini