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    'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren İsrailli çocuk kurtarılamadı

    'nın ilçesinde, çarşamba günü otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren İsrailli (6), dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Çılgın Nehir’de acı

    İsrailli Radini ailesi, tatil için 'nın ilçesinde 5 yıldızlı bir oteli tercih etti. Ailenin 6 yaşındaki oğlu , çocukların girmesinin yasak olduğu 'Çılgın Nehir' adlı kaydıraklı havuza girdi.

    Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Radini'ye ilk müdahale, havuz başında otel görevlileri tarafından yapıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla götürdüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Jandarma tarafından ifadesine başvurulan baba kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.


    Naba Abu Radini

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