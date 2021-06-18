Y kuşağının özellikleri sıralandığında muhakkak 'özgürlük' tabirini de kullanmamız gerekiyor. Y kuşağı için özgürlük olmazsa olmaz bir kavram. Emir almaktan ya da üzerinde otorite kurulmasından hoşlanmayan hoşlanmıyorlar. Eski yönetim şekillerine karşı çıkıyorlar ve kendilerini özgür hissettikleri işlerde daha başarılı ve mutlu oluyorlar. Her ne kadar bu özelliklerinden ötürü 'bencil' ya da 'benmerkezcil' olarak etiketlendirilseler de aslında durum tam tersi. X kuşağına göre çevreye ve dünyaya çok daha duyarlı bir nesil Y kuşağı. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme ve dünyayı algılama peşinde. Evrensel düşünebildikleri için de 'bencil' olmaktan ziyade daha çok 'dünya vatandaşı' olma peşindeler.

Söylenen her şeyi kabul etmemeleri ve sorgulamaları da Y kuşağı için belirteceğimiz bir diğer özellik. Nedenini bilmedikleri ya da tam olarak kendilerine izah edilmeyen bir yenilik onların dahil olmayı kabul etmedikleri bir durum. Yöneticisinin kendisinden talep ettiği çeşitli isteklere boyun eğmeyen bir Y kuşağı, kolaylıkla vazgeçebiliyor ve yeni başlangıçları seçebiliyor.

Y kuşağının özgürlüklerine olan düşkünlükleri neticesinde yaratıcılıkları da bir hayli fazla. Bu da onların girişimci yönünü ortaya koymakta. Eğitim düzeyleri yüksek olduğu için yalnızca aynı kültürden değil farklı kültürden insanlarla kolayca iletişim kurabiliyorlar. Karşılarına çıkan yeni bağlantıları ve fırsatları kaçırmamaları ile beraber özel hayat ve iş yaşamı arasında kendine has bir denge kurmayı de özellikle tercih ediyorlar.