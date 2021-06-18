Y kuşağı ve Z kuşağı arasındaki farklar neler? Y ve Z kuşağı nedir, bu kişiler hangi yıllar arasında doğmuştur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dünya genelinde genç kuşaklar Y, Z, X olarak adlandırılıyor ve günlük hayatta, iş yaşamında, sosyallik konusunda bu kuşaklar arasındaki farklılar oldukça dikkat çekiyor. Aralarındaki farklar da ön plana çıkıyor. İşte detaylar…
Y KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?
Y kuşağı 18 ila 38 yaş arasındakileri yani 1980 ile 2000 yılları arasında doğanları ifade etmek için kullanılıyor. İnsan kaynakları literatürüne göre 1965-1979 arasında doğanlar X kuşağı olarak belirtilirken Y kuşağı da 20 ve 30'ların ortasındaki kuaşağa deniliyor. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 30-35 gibi bölümü Y kuşağından oluşuyor. Y kuşağı okuyor, çalışıyor. Dolayısıyla birçoğu ya iş arkadaşınız ya da belki çocuğunuz, dostunuz.
Peki Y kuşağının belirgin özellikleri neler? Öncelikle Y kuşağı, televizyon ile büyüyen bir nesil. Çocukluğunun sonlarında bilgisayarla tanışan ve internete kısa sürede adapte olmayı başaran bu nesil, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere de kolaylıkla uyum sağlamıştır. Y kuşağının genel özellikleri arasında yeniliklere açık olmaları vardır. Y kuşağındakiler dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte büyüyen bir nesil. Dolayısıyla yaşam tarzlarının sıklıkla değiştiği bir dünyada hayatlarının en verimli çağını yaşamaktalar. Y kuşağı bu yüzden yeniliklere en açık olan nesil; yeni olan her şey Y kuşağı için son derece ilgi çekici.
Y kuşağının özellikleri sıralandığında muhakkak 'özgürlük' tabirini de kullanmamız gerekiyor. Y kuşağı için özgürlük olmazsa olmaz bir kavram. Emir almaktan ya da üzerinde otorite kurulmasından hoşlanmayan hoşlanmıyorlar. Eski yönetim şekillerine karşı çıkıyorlar ve kendilerini özgür hissettikleri işlerde daha başarılı ve mutlu oluyorlar. Her ne kadar bu özelliklerinden ötürü 'bencil' ya da 'benmerkezcil' olarak etiketlendirilseler de aslında durum tam tersi. X kuşağına göre çevreye ve dünyaya çok daha duyarlı bir nesil Y kuşağı. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme ve dünyayı algılama peşinde. Evrensel düşünebildikleri için de 'bencil' olmaktan ziyade daha çok 'dünya vatandaşı' olma peşindeler.
Söylenen her şeyi kabul etmemeleri ve sorgulamaları da Y kuşağı için belirteceğimiz bir diğer özellik. Nedenini bilmedikleri ya da tam olarak kendilerine izah edilmeyen bir yenilik onların dahil olmayı kabul etmedikleri bir durum. Yöneticisinin kendisinden talep ettiği çeşitli isteklere boyun eğmeyen bir Y kuşağı, kolaylıkla vazgeçebiliyor ve yeni başlangıçları seçebiliyor.
Y kuşağının özgürlüklerine olan düşkünlükleri neticesinde yaratıcılıkları da bir hayli fazla. Bu da onların girişimci yönünü ortaya koymakta. Eğitim düzeyleri yüksek olduğu için yalnızca aynı kültürden değil farklı kültürden insanlarla kolayca iletişim kurabiliyorlar. Karşılarına çıkan yeni bağlantıları ve fırsatları kaçırmamaları ile beraber özel hayat ve iş yaşamı arasında kendine has bir denge kurmayı de özellikle tercih ediyorlar.