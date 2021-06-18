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    'da , 2 yaşındaki kızını camdan attı: Cinler öyle emretmiş!

    , 2 yaşındaki kızını camdan attı. Talihsiz yavru hayatını kaybederken, katil annenin açıklamaları şaşkına çevirdi: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi, attmı...

    Üç harfli savunma

    Tekirdağ'ın ilçesinde, 'dan boşanma aşamasında olan 32 yaşındaki , kızı Ayşegül'ü 2'nci kattaki evin penceresinden atarak öldürdü. Polisin gözaltına aldığı mühan Dumanlıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

    Dumanlıoğlu'nun, ifadesinde, "Kızımla birlikte annemin evinde yaşıyoruz. Annem mutfağa girdiğinde ben oturma odasına kızımla geçtim. Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler. Ben de kızımı alıp, cama geldim; kızımı camdan aşağı attım. Cinler söyledi. Ben sonra hemen aşağı koştum, kızımı alıp anneme getirdim. Hastaneye götürüldü" dediği öğrenildi.

    Kızını gözyaşlarıyla toprağa veren Ahmet Dumanlıoğlu ise boşanma aşamasında olduğu Ümmühan Dumanlıoğlu'dan şikayetçi oldu.

    Dumanlıoğlu, ifadesinde, "1,5 yıldır ayrı evde yaşıyoruz. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Kızımın ölümüne neden olan eşimden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ'da Ümmühan Dumanlıoğlu, 2 yaşındaki kızını camdan attı: Cinler öyle emretmiş!