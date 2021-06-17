Yangın, Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Keklik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, Keklik Mahallesi'nin dağlık alanlarındaki orman bölgesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli hemen olaya müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangına Gaziantep itfaiyesi, Nizip itfaiyesi ve Hatay Antakya itfaiyesinden oluşan 15'in üzerinde araçla müdahale edildi.