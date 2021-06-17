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    • Yaşam
    • 18.06.2021 01:32
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    • 18.06.2021 01:45
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    'in ilçesinde ormanlık alanda yangın! 200 dönüm kül oldu...

    'in ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 200 dönüm alan küle döndü. Yangın, ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

    Gaziantep Nizip'te orman yangını!

    Yangın, Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Keklik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

    İddiaya göre, Keklik Mahallesi'nin dağlık alanlarındaki orman bölgesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli hemen olaya müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangına Gaziantep itfaiyesi, Nizip itfaiyesi ve Hatay Antakya itfaiyesinden oluşan 15'in üzerinde araçla müdahale edildi.

    Yangın, ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu kontrol altına alınabildi.

    Ekiplerin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları da sürerken, yaklaşık 200 dönümlük bir alanın küle döndüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda yangın! 200 dönüm kül oldu...