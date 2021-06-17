8 ay önce güzellik merkezinde yüzü yanan kadın tedavi sonrası artık aynaya bakabiliyor

"DÜZELMEYE BAŞLADI AMA TAMAMEN DÜZELMEDİ"

Sosyal medyada yapılan yorumlar nedeniyle çok kırıldığını ifade eden Aslı İlhan, pandemi nedeniyle yargı sürecinin yavaş işlediğini söyledi. İlhan, yüzünün geçen süreçte iyileşmeye başladığını belirterek, "Yüzüm toplanmaya başladı ama tamamen düzeldi diyemeyiz. İnsanlar, sosyal medyada gördükleri reklama güvenmesin. Doktor kontrolündeki yerlere gitsinler, ben elit bir yerde olduğunu düşünerek gittim, reklamına güvendim ama sonucun böyle olmadığını gördüm. Bu şekilde mağdur oldum, üstüne tehdit edildim ve suçlandım. Bu yaşadıklarım tüm güzellik salonlarının kötü olduğu anlamına gelmesin, ben sadece gittiğim iki salonla sorun yaşadım. İsterim ki insanlar da oraya gidip mağdur olmasın" dedi.