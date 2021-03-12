Antalya'da sosyal medya üzerinden gördüğü ilan sonrası cilt toparlama işlemi için gittiği güzellik salonunda yüzünde yanıklar oluşup lekeler kalan iş kadını Aslı İlhan, kabus gibi günler yaşadı. İki salonda da mağduriyet yaşayan İlhan, güzelleşmek için gittiği salonda yüzü daha kötü hale gelince verdiği ücretlerin geri ödenmesini istedi.

Salonlara 8 bin lira harcayan Aslı İlhan, serumlar ve ilaçlar içinde ekstra dışarıya 2 bin lira ödedi.

Toplamda 10 bin lira ödeme yapmasına rağmen ücretin karşılığını alamayan ve güzelliğini de kaybeden talihsiz kadın, yüzünün eski haline gelmesi için sağlık merkezine başvurdu.

Eski güzelliğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İlhan, cildindeki son durumunu paylaştı. İlhan, dermapen işlemiyle cildinin yenilenmeye geçtiğini belirterek, "Şükürler olsun yavaş yavaş değişiyor. Cildim soyularak yeni deri çıkarılıyor. O işlemler de güzel bir sonuç vermeye başladı. Daha mutluyum çok şükür. Tabii psikolojiyi atamıyor insan ama değişimi görünce mutlu oluyorum" dedi.