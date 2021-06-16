Çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan ve beğeni toplamaya başlayan Ozan, kendisine çuvaldan Kızılderili kıyafeti hazırlayan arkadaşı Talip Şimşek ile ikili oldu. Videolarla sosyal medyadan gelir elde eden ikili, çeşitli etkinliklerde de sahne alarak geçimlerini sağlıyorlar.

Cumali Ozan, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren kovboylara olan merakıyla herkesin ilgisini çektiğini söyledi.