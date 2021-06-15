Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 15 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Arzu ile Korhan Yağız'ın prensesi Reyhan Yağız...





Rukiye Betül ile Savaş Yardımcı'nın yakışıklısı Yiğit Efe...





İpek ile Özkan Emre'nin yakışıklısı Eymen Emre...





Dilara ile Muammer Tunç prensesleri Asya Tunç...

