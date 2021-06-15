Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 15 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 15 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Arzu ile Korhan Yağız'ın prensesi Reyhan Yağız...


    Rukiye Betül ile Savaş Yardımcı'nın yakışıklısı Yiğit Efe...


    İpek ile Özkan Emre'nin yakışıklısı Eymen Emre...


    Dilara ile Muammer Tunç prensesleri Asya Tunç...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İngiliz Financial Times FETÖ'nün oyuncağı oldu!
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 15 Haziran 2021