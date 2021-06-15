Meteorolojiden o illere peş peşe uyarı: Şiddetli sağanak yağış geliyor! HAVA DURUMU

Haziran ayının ortasına gelmemize rağmen yağışlar sürüyor. Vatandaşlar yaz gelmesini beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı daha geldi.
Meteorolojiden yapılan uyarıda çok sayıda bölge için gökgürültülü sağanak yağış görüleceği bildirildi.
İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI
Marmara'da bugünden itibaren Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklendiği bildirildi.
"Yerel kuvvetli yağışların meydana getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.