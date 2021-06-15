Meteorolojiden o illere peş peşe uyarı: Şiddetli sağanak yağış geliyor! HAVA DURUMU

İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Marmara'da bugünden itibaren Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklendiği bildirildi.