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    • Yaşam
    • 15.06.2021 19:31
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    • 15.06.2021 19:46
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    Meteorolojiden o illere peş peşe uyarı: Şiddetli sağanak yağış geliyor! HAVA DURUMU

    Son dakika haberleri... Haziran ayının ortasına gelmemize rağmen yağışlar sürüyor. Vatandaşlar yaz gelmesini beklerken 'nden flaş bir uyarı daha geldi. dahil çok sayıda il için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürecek olan yağış nedeniyle vatandaşlardan su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte Meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük ...

    Meteorolojiden o illere peş peşe uyarı!

    Haziran ayının ortasına gelmemize rağmen yağışlar sürüyor. Vatandaşlar yaz gelmesini beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı daha geldi.

    Meteorolojiden yapılan uyarıda çok sayıda bölge için gökgürültülü sağanak yağış görüleceği bildirildi.

    İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI
    Marmara'da bugünden itibaren Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

    "Yerel kuvvetli yağışların meydana getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

        Yapılan uyarı açıklaması şu şekilde:

        16.06.2021 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇOK SAYIDA İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
        Bugün Antalya, Burdur, Isparta çevreleri ile yarın (16.06.2021 Çarşamba) sabah saatlerinde Afyonkarahisar'ın güney ve doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

        Yerel kuvvetli yağışların Antalya, Burdur, Isparta çevrelerinde yarın (16.06.2021 Çarşamba) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
        Meteorolojinin il il uyarısının yanı sıra 5 günlük Türkiye geneli hava durumu raporu da yayınlandı.

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