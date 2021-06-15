Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.06.2021 17:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2021 17:31
    ABONE OL

    inde 3 milyon Euro'ya kiralanan katil: Susma hakkımı kullanmak istiyorum

    ’de 3 milyon Euro karşılığında öldürüldüğü iddia edilen inin 7 sanıklı duruşmasına devam edildi. Duruşmada söz verilen katil zanlısı E.Y.; “Susma hakkımı kullanmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Azmettiriciler ise hiçbir delil olmadığını savundu. Haberin detayları...

    İHA
    İş insanı cinayetinde 3 milyon Euro'ya kiralanan katil...

    3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar D.K., M.P., O.M., E.K., V.K. ve E.Y. tutuklu bulundukları ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık M.E. duruşmaya katılmadı. Ayrıca sanık avukatları ve müşteki avukatları duruşmada hazır bulundu. Mahkemede söz verilen katil zanlısı E.Y., "Herhangi bir talebim yok. Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi.

    Mahkemede kendini savunan sanıklardan D.K., "Olayla alakam yoktur. Emrah'a yardım etmedim" dedi. Tutuklu sanık M.P ise,"Ben virüs oldum. Virüs akciğerlerime indi. Benim acilen bir hastaneye yatırılmam gerekiyor" dedi. Sanık E.Y.'yi azmettirmek ile suçlanan O.M. de, "Ben ne öleni ne de öldüreni tanımıyorum. Sırf E.Y. söylediği için ben burada tutukluyum. Ben azmettirmek ile yargılanıyorum. Tanımadığım birini nasıl azmettirebilirim?" diyerek kendini savundu. Sanıklardan E.K. de kendini, "Ben 8 aydır mağdurum. Üzerime hiçbir ifade ve delil yok. Ben 8 aydır boş yere hapis yatıyorum" diye savundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanık E.K.'nin tahliye edilmesine karar verirken, heyet değişikliğinden dolayı duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

    OLAY

    'nin Tarsus Caddesi'ndeki ofisin bahçesinde oturan , şapkalı ve maskeli bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olay sonrasında Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri 750 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek, 250 kişi ile görüştü. Polis ekiplerinin en ince ayrıntıyı dahi atlamadığı olayda katil zanlısının 26 yaşındaki E.Y. olduğu belirlendi. Katil zanlısı E.Y.'nin 'te olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı. Zanlı E.Y. 15 Ağustos'ta yakalanarak gözaltına alındı ve hakkındaki işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı E.Y.'nin sorgusunu inceleyen ve olayı ayrıntıları ile araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.Y.'nin, öldürdüğü Orhan Adıbelli'yi tanımadığı, Adıbelli'nin ortakları ve çalışanları ile husumetli olmasını da değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, E.Y.'nin cinayeti 3 milyon euro karşılığında işlediği, cinayetten 8 ay önce 'de ev kiraladığı, Orhan Adıbelli'yi takip ettiği, iş yerini, evini ve kullandığı aracı takip ettiği, cinayeti işlemek için uygun zamanı kolladığı belirlendi. belirlenen O.M., M.P., M.E. ve D.K. de Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve Kayseri'ye getirildi.

    Zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a tarihi ziyaret!
    Haberler Yaşam İş insanı cinayetinde 3 milyon Euro'ya kiralanan katil: Susma hakkımı kullanmak istiyorum