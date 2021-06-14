Olayın ardından olay yerinde boş kovanlar ve satır bulan polis ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleme altına aldı. Çok sayıda iş yerine ait 150 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 19 yaşındaki genci vuran şüphelinin Fırat B. (19) olduğunu tespit etti.