



Barbaros Çetin, şöyle devam etti:

"Sargassum, tüm yaşam döngüsünü bir alt tabakaya bağlanmadan tamamlayabilen eşsiz bir kahverengi deniz yosunudur. Temel tür olarak küçük balıklara ve omurgasızlara barınak sağlayarak, denizin sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısımlarında önemli bir ekolojik rol oynar. Bu yüzen yaşama alanı, deniz kaplumbağalarının yanı sıra hayati önemde yengeçler, karidesler gibi birçok deniz hayvanı için yiyecek, barınak ve üreme alanı sağlarlar. Örneğin; deniz kaplumbağalarının tüm yaşamları boyunca önemli yiyeceklerinden biridir. Dikili kıyıları caretta caretta'ların Kuzey Ege bölgesindeki en önemli üreme alanıdır. Ne yazık ki yerel yönetimler tarafından gerekli tedbirler alınmamaktadır. Dikili deniz bölgesinde yasak dönemde, ekolojik olmayan yöntemlerle yapılan balıkçılık faaliyetleri de bölgesel deniz ekosisteminin dengesinin korunması açısından olumsuzluk oluşturmuştur."

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