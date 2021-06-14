Bursa Bıçakçılığı Tarihi isimli kitabın yazarı Murat Kavaklı, binlerce derecelik kızdırılmış demirle ısıtılmış suyu içerek koronavirüsten korunuyor.
Bu işi bilmeyen insanların yapmaması uyarında bulunan Murat Kavaklı, bilmeden çok sayıda koronavirüslü kişiyle yan yana geldiğini ve içtiği bu demirli su sayesinde hiç hastalığa yakalanmadığını iddia etti.
Bu suyu İbn-i Sina'nın kitabından alan Kavaklı, vücuda güç ve kuvvet verdiğini söyledi. Bıçakçı, atölyede bin 500 derece kızdırdığı paslanır çeliği suya defalarca sokarak içine de günlük sakızı koyuyor. Daha sonra bu suyu tülbentle süzerek içiyor. Kavaklı, bu suyu alışkın olmayan vatandaşların içmemesi tavsiyesinde bulunarak, faydadan çok zarar görebileceklerini söyledi.