Bir kilo suya 5 gram günlük sakızı katıp bu suyun içine kızdırılmış paslanır çeliği sokup bekletiyoruz. Bu işlem defalarca devam ediyor. Demirciler bunu bu şekilde yapıyorlar. O suyun içinde biraz tortu oluşuyor. Bu su temiz bir tülbent yardımıyla süzülüyor. Koronavirüs sürecinde biz hazırladığım bu sudan ailece 4 defa içtik.