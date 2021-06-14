Dünyada ilk kez bir köprü üzerine kuruldu! Anbean takip edilecek! Yer: İstanbul

Türk Boğazları Denizcilik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi'nden bilimsel ve teknik anlamda destek alıyoruz. Tüm Dünya'da da araştırmalar yaptık. Buna gemileri kontrol edebilecek benzer bir proje var mı diye. Norveç hükümetinin kuzey denizinde, Azerbaycan hükümetinin ise Hazar Denizi'nde kendi petrol platformlarını, bu şekilde takip gece görüş kameralı sistem ile takip ettiğini gördük. Biz de bunlardan esinlenerek bir model yarattık. Norveç'teki uygulanan uygulamanın bir benzerini buraya getirdik. Gururluyuz çünkü Türkiye'de hatta dünyada defa bir köprü işletmesi böyle bir çalışma yapıyor" diye konuştu.