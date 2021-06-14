Dünyada ilk kez bir köprü üzerine kuruldu! Anbean takip edilecek! Yer: İstanbul

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gemi kaynaklı deniz kirliliğini uzaktan tespit etmeyi sağlayan gece görüş kameralı sistem kuruldu. Türkiye'de ve dünyada ilk kez bir köprünün üzerine kurulan sistem, aynı zamanda deniz çevresinin, kıyı şeridinin ve insan sağlığının korunmasına katkıda sağlayacak.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gemilerden kaynaklanan akaryakıt, balast ya da kimyasal kirliliği tespit etmeyi sağlayan gece görüş kameralı sistem yerleştirildi. Sistem 5 kilometrelik alanda gemilerden kaynaklanan kirliliği tespit etmeyi sağlıyor. Bu sistem sayesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gemilerden kaynaklanan kirlilik oluştuğu anda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi akışı sağlanıyor. Dünyada birçok noktada kıyı yönetimi ve denizlerdeki su altı kirliliğini tespit etmek için kullanılan sistem Türkiye'de ve dünyada ilk kez bir köprünün üzerine kuruldu.
"SİSTEM DÜNYA DA İLK KEZ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE UYGULANIYOR"
Sistemin dünyada ilk kez bir köprü üzerine kurulduğunu söyleyen İTÜ Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özcan Arslan, "Biz şu an çok kritik bir noktayı tarıyoruz. Marmara Denizi'ndeki kritik noktalara İzmit Körfezi, limanlar ve belediyelerin atıklarının olabileceği yerlere bu sistemin yerleştirilmesiyle tüm Marmara kıyıları izlenebilir.
Bizim kurduğumuz sistem deniz yüzeyindeki kirliliği ölçüyor. Suyun üzerinde herhangi bir kirlilik olduğu anda sistem tespit ediyor. Sistem bunu akıntı ve hız bilgileri ile eşleştirip bu kirliliğin hangi gemiden kaynaklandığını da tespit ediyor" dedi.