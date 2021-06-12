Duruşmada, Sivas'ta talimatla beyanı alınan Ali İhsan Ata'nın dini nikâhlı eşi Sevgi Sınağ'ın ifadesi okundu. Sınağ'ın, "Canan benim yeğenim olur. Mendil, kalem satar, evlere temizliğe giderdi. Ölen maktul benim dini nikâhlı eşimdi. Bana çok şiddet uyguluyordu. Banyoda fotoğraflarımı çekip, sosyal medyada yayınlamıştı. Beni öldürecekti. Korkudan evi terk ettim. Bunun üzerine yeğenime de, 'Sevgi senin yüzünden evi terk etti, onu bulup getireceksin. Getirmezsen seni öldürürüm' diyerek küfürler etmiş. Canan'ı çocuklarıyla tehdit etmiş, 'Onları öldürürüm' demiş. Canan'la 'Seni öldürürüm' diyerek zorla ilişkiye girmiş ve bu görüntüleri videoya çekmiş" dediği aktarıldı.