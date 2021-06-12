Son dakika haberi... İstanbul Zeytinburnu'da yaşayan Canan Atlı, teyzesinin eşi tarafından tecavüze uğradı. Bunun ardından Atlı, kendisine tecavüz eden eniştesini silahla öldürdü.
SABAH'ta yer alan habere göre, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasının Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamesinde, Zeytinburnu'da 1 Temmuz 2020'de sokakta kalem ve mendil satan Canan Atlı'nın, maktul Ali İhsan Ata'nın kendisinden para aldığı ve hakaret, tehditlerde bulunduğu anlatıldı.
TEYZE EVİ TERKETTİ
Canan Atlı, teyzesinin evi terk etmesi nedeniyle dini nikâhlı eşi Ali İhsan Ata'nın bu durumdan kendisini sorumlu tuttuğunu ve tehdit ettiğini belirtti.