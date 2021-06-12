İstanbul Kadıköy'de hemşire Şebnem Köker, internet üzerinden tanıştığı gemi kaptanı sevgilisi Timuçin B. ile birlikte yaşadığı 5. kattaki bir pansiyondan düşerek hayatını kaybetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sır olayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan B, serbest bırakıldı. Acılı baba Abdullah Köker, "Aynı odada iki kişi kalıyor. Biri şüpheli şekilde ölüyor, diğerinin tanık olarak ifadesini alıp bırakıyorlar" diye isyan etti.

Köker, "Kızım 95 kilodan 50 kiloya düştü. Hayattan beklentisi olmayan, intihar edecek insan bunu yapar mı? İntihar etmesi mümkün değil" dedi.