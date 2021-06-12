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    'da hemşire er 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi: Acılı baba ise "İntihara inanmıyoruz" dedi

    Kadıköy'de hemşire er, internet üzerinden tanıştığı gemi kaptanı sevgilisi . ile birlikte yaşadığı 5. kattaki bir pansiyondan düşerek hayatını kaybetti. , sır olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İntihara inanmıyoruz

    İstanbul Kadıköy'de hemşire Şebnem Köker, internet üzerinden tanıştığı gemi kaptanı sevgilisi Timuçin B. ile birlikte yaşadığı 5. kattaki bir pansiyondan düşerek hayatını kaybetti.

    , sır olayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan B, serbest bırakıldı. Acılı baba er, "Aynı odada iki kişi kalıyor. Biri şüpheli şekilde ölüyor, diğerinin tanık olarak ifadesini alıp bırakıyorlar" diye isyan etti.

    Köker, "Kızım 95 kilodan 50 kiloya düştü. Hayattan beklentisi olmayan, intihar edecek insan bunu yapar mı? İntihar etmesi mümkün değil" dedi.

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