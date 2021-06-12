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    • Yaşam
    • 12.06.2021 20:46
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    • 12.06.2021 20:48
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    'de polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

    Son dakika haberleri... 'de polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. . Ayağından hafif şekilde yaralan bir polis memuru meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis aracı kaza yaptı!

    'de polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Kaza, saat 19.00 sıralarında , 'nda meydana geldi. Seyir halindeki polis aracı ile yönetimindeki 34 CFK 618 plakalı otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

    2'Sİ POLİS 3 YARALI
    Kazada polis aracındaki iki polis memuru ile otomobil sürücüsü Gögen hafif şekilde yaralandı.

    Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından hafif şekilde yaralan bir polis memuru meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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