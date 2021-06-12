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    • Yaşam
    • 12.06.2021 21:49
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    • 12.06.2021 21:57
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    Girişimci : 'ye şube açacağım

    İş insanı , ve 'deki şubelerinden sonra 'de de 2 şube açacağını açıkladı. Zili, global trendleri kadınlarına da getirmek istediğini dile getirdi.

    Girişimci Samet Zili: Türkiye'ye şube açacağım

    'da şubeleri bulunan 'ün iki şubesi de 'de açılması planlanıyor. Ünlü saç tasarımcısı , iye'de açmayı düşündüğü saç tasarım merkezini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

    nın önde gelen isimlerine saç tasarım hizmeti veren Zili, global trendleri Türk kadınlarına da getirmek istediğini dile getirdi. Türk kadınları, güncel trendleri takip etmeyi sever. Hizmet alırken de trendi en iyi sunan kuaförlerle çalışmayı ister. Ülkemiz için yeni bir yatırım, istihdam sunmasının yanında Türk kadınları da en trend saç modellerini yakından takip etme şansına sahip olacaklar. Türkiye'ye yapacağı yatırımla, ülkeye ekonomik katkının dışında kuaförlük sektörüne yeni profesyoneller kazandırmak istiyor. Saç tasarımında kendini geliştirmek, en iyisi olmak isteyenler için çok büyük şans.

    ZİLİ SAÇ TASARIM HİZMETİNİ VİLLADA SUNMAK İSTİYOR
    Salgın döneminde kuaförlerin ve saç tasarımı yaptırmak isteyenlerin aradığı en önemli özellik hijyendir. Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, standart kuaför salonları yerine Villada hizmet vermeyi planlıyor.

    Villanın tasarımı, dekoru da öyle sıradan olmayacak. Dünya'nın en önemli mimarlarından fikir alınarak Türk mimarları tarafından tasarlanıp yapılacak.

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