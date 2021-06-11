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    • Yaşam
    • 11.06.2021 18:34
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    • 11.06.2021 18:35
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    Kalp krizi geçiren vatandaşı ambulans helikopter kurtardı

    ’ın ilçesinde kalp krizi geçiren (69), ambulansla getirildiği 'de durumunun kötüleşmesi üzerine ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    Kılıçdaroğlu bunu beğenmedi

    'ın ilçesinde yaşayan (69) isimli vatandaş, kalp krizi geçirince kara ambulansı ile Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçiren vatandaşın durumun kötüleşmesi üzerine tam teşekküllü bir hataneye sevk edilmesi kararı alındı. Bunun üzerine merkezde konuşlu bulunan 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Talep üzerine harekete geçen ambulans helikopter, Darende ilçe çim sahasına indi. Ambulans helikopter, geçirdiği kriz sonrası durumu kötüleşen Durdu Bıyıklı'yı alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alınan Bıyıklı'nın durumunun iyi kritik olduğu öğrenildi.

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