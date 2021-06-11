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    • Yaşam
    • 11.06.2021 18:05
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    • 11.06.2021 18:05
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    Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. İslamiyet’te büyük öneme sahip olan , ? Diyanet’in dini günler takvimine bakıldığında merakla beklenen tarihin belli oldu. nın ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte biteceği sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Zilkade ayı ne zaman?

    Zilkade ayı ne zaman? Zilkade ayında yapılacak ibadetler neler, okunacak dualar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Haram ayların ilki olan bu ayda yapılması gereken ibadetler vardır. Müslüman alemi Zilkade ayı hakkında birçok bilgiyi merak ederek araştırır oldu. İbadet etmek isteyenler hangi duaların okunduğunu, hangi namazın kılındığını merak ediyor.

    ZİLKADE AYI NE ZAMAN?

    Diyanet'in dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Zilkade ayı 11 Haziran 2021 Cuma günü başlayacak. 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü ise Zilkade ayının son günü olacak.

    ZİLKADE AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

    Zilkade ayının 25 günü (dahvul arz) Kabe'nin altından başlamak suretiyle yeryüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır. Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevabı vardır.

    İmam Rıza (as)'dan nakledilen rivayette: " Bu gece Hz.İbrahim ve Hz.İsa (as)'lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır."

    Yılın dört gününden biridir ki; orucu bütün diğer günlerden fazileti fazladır Yine rivayette orucunun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başkasında ise 70 yılık keffare olduğu beyan buyrulmuştur.

    Her kim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yıllık ibadet sevabı yazılır.

    Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gök arasında her ne varsa istiğfar eder Allah'ın rahmeti bu günde yayılmıştır ve bu günde kim ibadet eder ve Allah'ın zikri için toplanırsa çokça ecir vardır.

    Bu dahvul arz günü istiğfar namazı kılınmalıdır. Efendimiz Hadis-i şerifte mealen; "her kim bu ameli yerine getirirse tövbesi kabul olur ve günahları bağışlanır; onun hasımları kıyamet günü ondan razı olur; dini ondan alınmaz ve imanlı olarak ölür; kabri nurlu ve geniş olur; rızkı artar; azrail (as) canını alırken ona iyi davranır, canı güzel bir şekilde ondan alınır." diye buyurmaktadır.

        Namazın şekli ve yapılması gerekenler: Özellikle Dahvul arz günü ya da Zilka'de ayında bir gün (zorluk anında herhangi bir ay veya gün ) gusül aldıktan sonra abdest alınır ve dört rekat ikişerli olarak her rekatta bir fatiha; üç ihlas; Bir muavezeteyn (felak ve nas) sureleri okuyarak namaz kılar, selamdan sonra 70 defa günahlarından istiğfar edilir.

        (esteğfirullahi ve etubu ileyh); bitirince bir defa la havle vela kuvvete illabillahil-aliyyil-azim der. Ve eller dua için kaldırılır. Ve şu duayı okur: " Ya azizu ya ğaffaru ığfirli zunuubi va zuunbe cemi'il muminine val-muminat; Feinnehu la yağfiruz-zunibe illa ente." Yani : Ey çok yüce; ey çok bağışlayan; benim günahlarımı; bütün mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla; muhakkak ki senden başka günahları bağışlayan yoktur." Amin yarabbel alemin.
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