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    • Yaşam
    • 10.06.2021 08:46
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    • 10.06.2021 08:47
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    Ateş çemberi ? Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık

    Güneş tutulması için geri sayım devam ederken gözler öğlen saatlerine çevrildi. Türkiye'den izlenemeyecek ve Kanada'da başlayacak olan tutulma Sibirya'da sona erecek. Pek çok kişi ise tutulmanın burçlara olan etkisini de merak ederek yorumları okuyor. Peki, ateş çemberi ? Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını ne şekilde etkileyecek? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ateş çemberi/güneş tutulması burçları nasıl etkiler?

    Güneş tutulması bugün gerçekleşecek ve burçlara olan etkisi merak ediliyor. Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Peki, ateş çemberi güneş tutulması burçları nasıl etkiler? Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını ne şekilde etkileyecek? İşte detaylar...

    ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLER?

    KOÇ: BUGÜN çevreniz sizden etkilenirken, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapmamalısınız. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.

    İşte diğer burç yorumları;

    BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde yapıcı davranacaksınız. Arabuluculuk görevinizi yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız.

    İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek kendinizi geri plana çekebilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Gizemli bir havaya girecek ve düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.

        YENGEÇ: GEÇMİŞTEKİ hataları yapmamalısınız. Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Bu dönemde çevrenizi yargılıyorsunuz.

        ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanıza rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar.

        BAŞAK: İÇİNİZDEKİ karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlanmak isteyeceksiniz. Bugün nostaljik duygular yaşayacaksınız. Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile, geçmiş olaylardan tartışabilirsiniz.

            TERAZİ: SÜRPRİZLERE karşı hazırlıklı olmalısınız. İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.

            AKREP: BUGÜN zihinsel dağınıklığınız var. Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları, en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.

            YAY: BUGÜN, kişisel enerjiniz çok yüksek olacak. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden oldukça olumlu bir şekilde etkilenecekler. Beden diliniz çok iyi kullanacaksınız.

                OĞLAK: DİSİPLİNLİ bir şekilde yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi çok iyi takip ediyorsunuz. Maddi durumu iyi olan kişiler karşınıza çıkacaktır.

                KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini hissedeceksiniz. Arzularınızın tavanı yüksek ve ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.

                BALIK: DUYGUSAL yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Kuracağınız beraberliklerden karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Bu dönem kısa vadeli sözleşmeler yapmalısınız.
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                Haberler Yaşam Ateş çemberi güneş tutulması burçları nasıl etkiler? Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık