Güneş tutulması bugün gerçekleşecek ve burçlara olan etkisi merak ediliyor. Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Peki, ateş çemberi güneş tutulması burçları nasıl etkiler? Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını ne şekilde etkileyecek? İşte detaylar...

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLER?

KOÇ: BUGÜN çevreniz sizden etkilenirken, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapmamalısınız. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.

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