Antalya'da Melisa Nacak (19), 5 gün önce kayıplara karıştı. Ayrılırken de odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" gibi çeşitli notlar bıraktı. Anne Nilgün Nacak, kızlarının kaçırıldığını iddia etti.
Dün sabah ise kızlarından gelen videoyla şoka uğradı: Geri dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim. Bizi rahat bırakın.
RAZI DEĞİLMİŞ
Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko, cezaevinden izinli çıkan sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldü. Razı, tutuklandı.