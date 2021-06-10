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    'da  ortadan kayboldu ancak gerçek bambaşka çıktı (Yaşam haberleri)

    'da , 5 gün önce kayıplara karıştı. Ayrılırken de odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" gibi çeşitli notlar bıraktı. Anne Nilgün Nacak, kızlarının kaçırıldığını iddia etti. Dün sabah ise kızlarından gelen videoyla şoka uğradı: Geri dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim. Bizi rahat bırakın.

    Evlilik şoku

    Antalya'da Melisa Nacak (19), 5 gün önce kayıplara karıştı. Ayrılırken de odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" gibi çeşitli notlar bıraktı. Anne Nilgün Nacak, kızlarının kaçırıldığını iddia etti.

    Dün sabah ise kızlarından gelen videoyla şoka uğradı: Geri dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim. Bizi rahat bırakın.

    RAZI DEĞİLMİŞ
    Antalya'da     yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko, cezaevinden izinli çıkan sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldü. Razı, tutuklandı.

        Katil, iddianameyi hazırlayan savcıya verdiği ifadede, "Fuhuş yaptığını öğrendim. Sinirlendim. Boğazını sıkarak Karina'yı öldürdüm" dedi. Davanın ilk duruşması yapıldı. Bu kez, "Cinayeti ben işlemedim. Kimin ve neden öldürdüğünü de bilmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Katil Erhan Razı'nın 'kasten öldürme ve cinsel saldırı' suçlarından 50 yıl hapsi istendi.

        SIRTINDA 60 BIÇAK İZİ VARDI
        Kırıkkale'de Hacer Başkaya,         eşi tarafından oğlunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Kız kardeşi Pınar Köksoy ise "Biz sırtında 60 bıçak izi gördük." dedi.

        O CANİYE 8.5 YIL
        Konya'da Ali Ay,         kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay'a kızdı. Yer sofrasında oturduğu sırada üzerine kaynar su döküp yaktı. Yaralanan kadın ve 1,5 yaşındaki kızı, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ali Ay tutuklandı. Hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Cani, "Bu eylemi Rukiye planladı" dedi. Hakkında 8,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

            GÖLDE FACİA
            Isparta'da Halime Elma             (36), ailesiyle geldiği Eğirdir Gölü'nde alkol aldı. Daha sonra göle girdi. Ancak suda dengesini kaybederek boğuldu.

            OKULDAKİ BAYKUŞ
            Şanlıurfa             Siverek'te Karakoyun Ortaokulu bahçesinde Müdür Yardımcısı Ali Rüzgar Önüs, okulun bahçesinde, nesli tükenmekte olan bir Peçeli Başkuş gördü. Kanadı kırık halde okul bahçesinde gezinen Peçeli Baykuş'a sahip çıkan okul yetkilileri yiyecek ve su ihtiyacını karşılayarak yetkililere haber verdi. Önüs, "Çok şaşırdık. Ancak misafirimize gereken ilgiyi gösterdik" dedi.

            MiLLi PiYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR

                165.4 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 165 milyon 439 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 961'er lira, 3 bilenler 129'ar lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

                BİR TALİHLİYE 1.9 MİLYON
                5+1 bilen bir kişi 1 milyon 900 bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 551'er lira, 4+1 bilenler 492'şer lira, 4 bilenler 38'er lira, 3+1 bilenler 23'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 5'er lira alacak.

                DOSTBAĞA
                İstanbul Maltepe'de yeşillik alandan yola çıkan kaplumbağaya araba çarptı. Veterinere götürülen yaralı hayvan tedavi altına alındı. Enfeksiyon kapmaması için kırılan kabuğu ilaçlandı.

                    FİLM GİBİ
                    Hatay'da Nebahat Sönmez, 50 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi. Annesi olduğu iddia edilen kadın DNA testini kabul etmedi. "Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

                    MAGANDA FELÇ BIRAKTI
                    Adana'da Vildan Ülker, daha 2 yaşındaydı. Mehmet Çiftçi'nin maganda kurşunuyla yaralandı. Felç kaldı.
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                    Haberler Yaşam Antalya'da Melisa Nacak ortadan kayboldu ancak gerçek bambaşka çıktı (Yaşam haberleri)