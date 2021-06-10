Katil, iddianameyi hazırlayan savcıya verdiği ifadede, "Fuhuş yaptığını öğrendim. Sinirlendim. Boğazını sıkarak Karina'yı öldürdüm" dedi. Davanın ilk duruşması yapıldı. Bu kez, "Cinayeti ben işlemedim. Kimin ve neden öldürdüğünü de bilmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Katil Erhan Razı'nın 'kasten öldürme ve cinsel saldırı' suçlarından 50 yıl hapsi istendi.