Türk polisi yakalar

İzmir'de Belarus asıllı avukat Maryia Konak'ın cüzdanını çalan iki yankesici polis ekipleri tarafından yakalandı. Yankesicilerin suça sürüklenen çocuklar 15 yaşındaki Y.E. ile 14 yaşındaki Y.O. oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında 'elde veya üstte taşınan eşyayı el becerisiyle almak suretiyle hırsızlık' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Y.E.'nin başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenilirken, Y.E.'nin adliyeye sevk edileceği ifade edildi. Türk polisine teşekkür eden Maryia Konak, "Otobüsteyken cüzdanımı çaldılar. Peşlerinden koştum ama yakalayamadım. İki sokak ileride cüzdanımı boş olarak buldum. Polise teşekkür ederim" dedi.
- Yaşam
- 09.06.2021 Gazete