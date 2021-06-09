Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türk polisi yakalar

    'de  asıllı avukat 'ın cüzdanını çalan iki yankesici polis ekipleri tarafından yakalandı. Yankesicilerin suça sürüklenen çocuklar 15 yaşındaki Y.E. ile 14 yaşındaki Y.O. oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında 'elde veya üstte taşınan eşyayı el becerisiyle almak suretiyle hırsızlık' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

    Türk polisi yakalar
    İzmir'de asıllı avukat 'ın cüzdanını çalan iki yankesici polis ekipleri tarafından yakalandı. Yankesicilerin suça sürüklenen çocuklar 15 yaşındaki Y.E. ile 14 yaşındaki Y.O. oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında 'elde veya üstte taşınan eşyayı el becerisiyle almak suretiyle hırsızlık' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Y.E.'nin başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenilirken, Y.E.'nin adliyeye sevk edileceği ifade edildi. Türk polisine teşekkür eden Maryia Konak, "Otobüsteyken cüzdanımı çaldılar. Peşlerinden koştum ama yakalayamadım. İki sokak ileride cüzdanımı boş olarak buldum. Polise teşekkür ederim" dedi.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan talimat: Meclis kapanmadan çıkarın!
    Haberler Yaşam Türk polisi yakalar