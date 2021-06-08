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    • Yaşam
    • 08.06.2021 23:59
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    • 09.06.2021 00:10
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    Eşiyle tartışan adam ın çatısına çıkıp a etmeye çalıştı

    ’nin ilçesinde eşiyle tartışmasının ardından bir ın çatısına çıkarak a kalkışan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Haberin detayları...

    İHA
    Eşiyle tartışan şahıs intihara kalktı

    Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2225. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan Faruk A., sokak üzerinde bulunan bir inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

    Durumu gören vatandaşlar, olayı 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

    Polis ekipleri de çatıya çıkarak şahsı intihardan vazgeçirebilmek için çalışma başlattı.

        İntihar etmek isteyen Faruk A., polis ekiplerinin yoğun çabalarının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Eşiyle tartışan adam inşaatın çatısına çıkıp intihara etmeye çalıştı