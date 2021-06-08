Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini bıçak darbeleriyle öldürdü

Kocaeli İzmit'te kan donduran bir olay yaşandı.
Evinin banyosunda doğum yapan Merve T.'nin (29) bebeğini bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede, Merve T.'nin yeni doğan bebeğini boynundan 7, vücudundan 2 kez olmak üzere 9 bıçak darbesi ile öldürdüğü bilgisi yer aldı.
İddianamede, Merve T.'nin yeni doğan bebeğini boynundan 7, vücudundan 2 kez olmak üzere 9 bıçak darbesi ile öldürdüğü bilgisi yer aldı.
Olay 20 Ocak'ta İzmit Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Evinde sancılanarak banyoda doğum yapan Merve T., doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdü.
Sonrasında kanama yaşayan Merve T.'nin özel bir hastaneye götürülmesi ile olay ortaya çıktı. Tedavisinin ardından polis merkezinde ifadesi alınan kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.