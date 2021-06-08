Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini bıçak darbeleriyle öldürdü

Merve T.'nin 'Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunmayacak Durumda Bulunan Kendi Çocuğuna Karşı Eziyet Çektirerek Nitelikli Kasten Öldürme' suçunu işlediği yönünde karar verilmesi istenilen iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

İddianamede, 3 çocuk annesi olan Merve T.'nin olay günü eşi Hakan T.'ye bel ağrısı bulunduğunu söyleyerek hastaneye götürmesini istediği ve muayene olmasının ardından eve döndükleri belirtildi. Daha sonra banyoya giren Merve T.'nin uzun süre içeride kalmasından şüphelenen eşi Hakan T., kontrol etmek için banyoya gittiğinde eşini giyinik vaziyette bulduğu ve yerde yüz üstü yatar şekilde bir bebek gördüğü ifadelerine yer verildi.

Hakan T.'nin kucağına aldığı bebeğin boğazında kesi izleri olduğunu gördüğü ve bebeği havluya sardıktan sonra eşini de alarak hastaneye gittikleri bilgisi yer aldı. İddianamede ifadesine yer verilen Hakan T.'nin, eşinin hamile olduğunu bilmediğini, 3'üncü çocuklarında da eşinin hamile olduğunu 8'inci aya kadar fark etmediklerini ve eşinin neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini söylediği belirtildi. İddianamede Hakan T.'nin eşinden şikayetçi olmadığı bilgisine de yer verildi.