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    'da bir gökdelenin çatısında yemek yiyen kadının kafasına drone düştü

    'ta bulunan bir plazanın en üst katındaki restoranda bulunduğu sırada, .’nin kafasına drone düştü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına Esra Ş.’nin kafasında çürük ve şişlik oluştuğu rapor edildi.

    Dilek Yaman Demir
    Mönüde drone çıktı

    'ta bulunan bir plazanın en üst katındaki restoranda bulunduğu sırada, .'nin kafasına drone düştü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına Esra Ş.'nin kafasında çürük ve şişlik oluştuğu rapor edildi.

    Drone sahibi Rus yönetmen ., Maslak'taki plazanın reklamı için drone ile çekim yaptıklarını, dronenun belli bir yüksekliğe çıktığında duvara çarparak motorun devre dışı kaldığını anlattı. Drone hakimiyetini kaybettiği için bir kadının kafasına düştüğünü söyleyen yönetmen, "mağdur kadından özür diledim. Olmaması gereken bir durum elbette. Ancak biz de suçlu değiliz. Çok üzgünüz" dedi. Talihsiz kadın da şaşkın olduğunu ve aklına gelmeyecek olayla karşı karşıya kaldığını belirtti.

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