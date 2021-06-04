



Sık sık esnafı ziyaret eden, muhtarlarla bir araya gelen Büyüknalçacı, sağlık ekiplerinin görüştüğü ancak aşı yaptırmak istemeyen vatandaşları ikna etmeye başladı. Büyüknalçacı, Türkçe ve Kürtçe kurduğu diyalog ile ikna ettiği vatandaşların aşı yaptırmalarını sağladı.