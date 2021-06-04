Diyarbakır'da sırası geldiği halde Covid-19 aşısı yaptırmayanları ikna etmek için Kürtçe öğrenen Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, sağlık ekiplerinin çalışmalarına destek olmaya başladı.
İlçe merkezinin yanı sıra köy ve mezralardaki adreslere ulaşarak aşı yaptırmayan kişilerle görüşen sağlık ekiplerinin ziyaretlerine zaman zaman Kaymakam Büyüknalçacı da katıldı.
Sık sık esnafı ziyaret eden, muhtarlarla bir araya gelen Büyüknalçacı, sağlık ekiplerinin görüştüğü ancak aşı yaptırmak istemeyen vatandaşları ikna etmeye başladı. Büyüknalçacı, Türkçe ve Kürtçe kurduğu diyalog ile ikna ettiği vatandaşların aşı yaptırmalarını sağladı.
Aşı yaptıran Ahmet Gündoğdu, Büyüknalçacı ve sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Allah senin ömrünü uzatsın. Sana inandım ve güvendim" dedi.