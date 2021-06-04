Samsun'da 1989 yılında yaşanan acı trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcular arasında yer alan Muzaffer Badalıoğlu'nun İzmir'de yaşayan annesi evini dolandırıcılara kaptırdı. Sahte imza ile dolandırıcılık olayı, Çiğli'de yaşandı.
Yeni Asır'a konuşan merhum Muzaffer Badalıoğlu'nun kızı Selen Badalıoğlu (36), babaannesinin 3 katlı evinin sahte imza ile elinden alındığını söyledi. Badalıoğlu, "Dedem 2 yıl önce vefat etti. Babaannem de tek başına kalınca geçtiğimiz yıl daha küçük olan başka bir evde yaşamaya başladı. Evi satmak istiyordu. Zor durumda olan ve zaman zaman yardım ettiği komşu bir aile vardı. Evi satması için komşusu Gürol Ergül'e vekalet vermiş. Bir süre sonra evde tadilat başlamış" dedi.
TESADÜFEN ÖĞRENDİ
Badalıoğlu, komşularının babaannesini arayarak tadilattan haber vermesiyle dolandırıcılığın ortaya çıktığını söyledi. Ne olduğunu anlamak için Gürol Ergül'ü aradıklarını anlatan Badalıoğlu, "Bize 'Aysel Hanım evi bana sattı' dedi. Anneanneme sorduk, evi satmadığını söyledi.