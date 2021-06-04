Yeni Asır'a konuşan merhum Muzaffer Badalıoğlu'nun kızı Selen Badalıoğlu (36), babaannesinin 3 katlı evinin sahte imza ile elinden alındığını söyledi. Badalıoğlu, "Dedem 2 yıl önce vefat etti. Babaannem de tek başına kalınca geçtiğimiz yıl daha küçük olan başka bir evde yaşamaya başladı. Evi satmak istiyordu. Zor durumda olan ve zaman zaman yardım ettiği komşu bir aile vardı. Evi satması için komşusu Gürol Ergül'e vekalet vermiş. Bir süre sonra evde tadilat başlamış" dedi.