



Bölgede fotoğraf çekimleri yapan gazeteci Öztürk Akkök, "Yol bitti diye bir deyim vardır. Şimdi burada da su bitmiş. Burası bir baraj. Akan suyu depolamak amacıyla yapılmış, ama şimdi bakıyorsunuz ortada su kalmamış. İnanılır gibi değil.