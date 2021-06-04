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    • Yaşam
    • 04.06.2021 18:28
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    • 04.06.2021 18:31
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    (FSM) Köprüsü'nde araç alev alev yandı

    'da (FSM) Köprüsü üzerinde istikametinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde korku dolu anlar

    Yangın, saat 17:30 sıralarında Köprüsü'nün istikametinde çıktı.

    'nde yakasından yakasına geçen, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

    Sürücü tarafından yolun sağına çekilen araçtaki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

    Yangın nedeniyle araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

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    Haberler Yaşam Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde araç alev alev yandı