Olay, saat 17.00 sıralarında Kızılcasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Murat Tün, iddiaya göre borç- alacak nedeniyle arasında husumet bulunan tüccar Ali Rıza Karaman ile Denizli Bulvarı üzerinde karşılaştı. Burada Tün ile Karaman arasında tartışma çıktı.