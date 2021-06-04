Alkol alıp hız yapınca dehşeti yaşadılar: Ölü ve yaralılar var

Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan otomobil sürücüsü Fatih Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.