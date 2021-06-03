Kısıtlamaya rağmen masaj keyfinden vazgeçmediler! 19 bin lira ceza yediler

19 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İçeride yapılan denetimlerde iş yerinin açık olduğu ve içerisinde 3 Nepal uyruklu kadın olmak üzere toplamda 9 şahsın bulunduğu tespit edildi. İş yeri sahibi ve içinde bulunan 6 şahsa umumi hıfzısıhha kanununa muhalefetten yaklaşık 19 bin TL idari para cezası uygulandı.