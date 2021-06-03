Sahile gelenlerin kıyının arka bölümünde sosyal mesafe kuralına göre yerleştiği görülürken, kıyıda ise sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlemlendi. Dalgaya rağmen denizin keyfini çocuklar ve aileleri çıkardı. Sosyal mesafeye göre dizayn edilen şezlonglarda ise çok az kişinin olduğu görüldü.