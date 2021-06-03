Turizm kenti Antalya'da iki gün önce yağan yağmurun ardından bugün de rüzgar etkisini gösteriyor. Rüzgara rağmen kentte hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşırken, deniz suyu sıcaklığı ise 23 olarak ölçüldü.
Piknik ve mesire alanlarında etkinliklerin serbest bırakıldığı Antalya'da, bu alanlarda insanların yoğun olduğu görüldü. Yerli ve yabancı turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.
Sahile gelenlerin kıyının arka bölümünde sosyal mesafe kuralına göre yerleştiği görülürken, kıyıda ise sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlemlendi. Dalgaya rağmen denizin keyfini çocuklar ve aileleri çıkardı. Sosyal mesafeye göre dizayn edilen şezlonglarda ise çok az kişinin olduğu görüldü.