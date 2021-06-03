İş insanı Ali Rıza Gültekin, 15 Kasım 2018'de, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir binanın dördüncü katındaki iş yerine gelen silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, kamuoyunda "Barışerler" olarak bilinen suç örgütünün, tefecilik, kumar faaliyeti, alacak verecek problemleri olan kişilerin arasında kendilerine haksız kazanç sağlamak için tehdit ve şiddet kullanarak arabuluculuk yaptıkları iddia edildi.

İddianamede Ali Rıza Gültekin'in alacak verecek meselesi nedeniyle suç örgütü lideri olduğu belirtilen Mehmet Barışer'in talimatı ve azmettirmesi üzerine 5 kişi tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor.

POLİSİN DİKKATİ ÖNLEDİ

Davanın duruşması sonrasında Gültekin'in yakınlarına suikast hazırlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi silah ve mermilerle yakalandı.

Adliye binasına metreler kala silah ve mermilerin gizli bölmelerden çıkarıldığı araçlarında gözaltına alınan şüphelilerin suikast planı, dakikalar kala polis tarafından önlendi.