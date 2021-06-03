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    'nun patronu cinayetine ilişkin davada inanılmaz bir olay yaşandı

    ’da silahlı saldırıyla öldürülen ’nun patronu cinayetine ilişkin davada inanılmaz bir olay yaşandı. Adliyede, Gültekin’in yakınlarına suikast hazırlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi, silahlarla yakalandı.

    Suikast teğet geçti

    İş insanı , 15 Kasım 2018'de, 'un ilçesindeki bir binanın dördüncü katındaki iş yerine gelen silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

    'nın hazırladığı iddianamede, kamuoyunda "Barışerler" olarak bilinen suç örgütünün, tefecilik, kumar faaliyeti, alacak verecek problemleri olan kişilerin arasında kendilerine haksız kazanç sağlamak için tehdit ve şiddet kullanarak arabuluculuk yaptıkları iddia edildi.

    İddianamede tekin'in alacak verecek meselesi nedeniyle suç örgütü lideri olduğu belirtilen 'in talimatı ve azmettirmesi üzerine 5 kişi tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor.

    POLİSİN DİKKATİ ÖNLEDİ
    Davanın duruşması sonrasında Gültekin'in yakınlarına suikast hazırlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi silah ve mermilerle yakalandı.

    Adliye binasına metreler kala silah ve mermilerin gizli bölmelerden çıkarıldığı araçlarında gözaltına alınan şüphelilerin suikast planı, dakikalar kala polis tarafından önlendi.

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