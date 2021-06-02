Yaralı halde bulunan kedide cinsel saldırı şüphesi! Yavrusu da 10 gün önce öldürülmüş

İncilipınar Mahallesi 1225/8 Sokak'taki apartmanda oturan İklim Çırpan ile Yağmur Yılmaz'ın sahiplendiği sokak kedisi, 27 Mayıs'ta elektrik panosu dolabında kanlar içinde arka ayaklarını kullanamaz halde bulundu. Veterinere götürülen kedinin yapılan incelemede omuriliğinde kırık olduğu ve üreme organında kanamayla birlikte genişleme tespit edildi.
Kedinin cinsel saldırıya uğradığının değerlendirilmesi üzerine polise şikayette bulunuldu. Polisin yaptığı incelemede olay yerinde sperm kalıntılarının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Kedi, Veteriner Hekim Selcan Çil, tarafından tedaviye alındı. Veteriner Çil'in Burdur'a götürdüğü kedi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde ameliyat edildi.
YAVRUSU DA ÖLÜ BULUNDU
Yaklaşık 1 ay önce doğum yapan kedinin yavrusu da 16 gün önce aynı apartmanın bodrum katında ölü bulundu. Yavru kedinin travmaya bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi. Apartman sakinleri, yavru kedinin apartman boşluğundan atılarak yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.