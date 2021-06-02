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    • Yaşam
    • 02.06.2021 08:31
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    • 02.06.2021 08:31
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    ! 'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi 3 kişi yaralandı

    haberi... Saruhanlı'da 3 otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Saruhanlı kavşağında yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Manisa'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

    'nın Saruhanlı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı nda 3 kişi yaralandı. Kaza, Saruhanlı ilçe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Akhisar-Manisa istikametinde seyir halinde olan Bayram K. yönetimindeki 45 YA 0337 plakalı otomobil, Saruhanlı-Mütevelli istikametinde seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 45 AER 215 plakalı otomobile çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen Mehmet D.'nin aracı, aynı yöne seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki 45 M 6415 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada, Bayram K. ve Düriye B. ağır yaralı olarak, Ayşenur D. ise tedbiren hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücülerin ve yolcularının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Manisa'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi 3 kişi yaralandı