SON DAKİKA: Kağıthane’de vahşet! Bir esnaf aracında ölü bulundu: Haberi alan oğlu sinir krizi geçirdi



ESNAF OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin Kağıthane'de esnaf olan Başol Öztürk'e (47) olduğu belirlendi.