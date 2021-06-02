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    • Yaşam
    • 02.06.2021 09:36
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    • 02.06.2021 09:44
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    SON DAKİKA: Kağıthane’de vahşet! Bir esnaf aracında ölü bulundu: Haberi alan oğlu sinir krizi geçirdi

    Son dakika haberi! Kağıthane’de esnaf olduğu öğrenilen kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu. Oğulları olay yerinde sinir krizi geçirirken, başından darbe almış halde bulunan kişinin kesin ölüm nedeni nda yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

    İHA
    Kağıthane’de vahşet! Kimse sakinleştiremedi

    Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

    Kağıthane'de vahşet! Kimse sakinleştiremedi


    İddialara göre, iki gündür park halinde olan 34 SIY 54 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.


    ESNAF OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin Kağıthane'de esnaf olan Başol Öztürk'e (47) olduğu belirlendi.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK
        Yapılan incelemelerin ardından Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için cenaze aracı ile Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öztürk'ün kesin ölüm nedeni yapılan incelemeler sonrası belli olacak.

        Öte yandan ekipler tarafından yakınlarına haber verilen kişinin olay yerine gelen oğullarının sinir krizi geçirdiği ve polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü.
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