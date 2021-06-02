Eşini ameliyat ettirmek için tekerlekli sandalyede kolye satarak biriktirdiği 20 bin lirayı sahte doktora kaptırdı

HESAP BAŞKASININ ÇIKTI

Ameliyat için gerekli 20 bin lirayı Mehmet O.'nun, sekreterine ait olduğunu söylediği hesaba yatıran çift, ameliyat günü aldıkları haberle yıkıldı. Güner Malak'ı arayan Mehmet O., kız kardeşini kaybettiğini, bu nedenle ameliyata gelemeyeceğini söyledi. Parayı yatırdıkları hesabın, Mehmet O.'nun kızına ait olduğunu öğrenince dolandırıldıklarını anlayan Malak çifti, polis merkezine giderek, Mehmet O. hakkında şikayetçi oldu. 6 ay boyunca paralarını almak için çaba gösteren çift, her aramalarında ise Mehmet O.'dan "Bugün yatırıyorum" karşılığını aldı.

"SAHTE DOKTORLUK"TAN CEZAEVİNDE YATMIŞ

Mehmet O.'nun 2018 yılında aynı olaydan cezaevinde yattığını kaydeden İlker Malak, "Diyaliz hastasıyım. Haftada 2 gün diyalize giriyorum. Gitmediğim günlerde hava da güzel olursa sokaklarda tekerlekli sandalyemle kolye satıyorum. 10 lira 10 lira satış yaparak para kazanmaya çalışıyorum. Amacımız bu ameliyatı yaptırabilmekti. Bize işlerin hızlanması için parayı bir an önce yatırmamızı söyledi. Heyecanlandık, birden yatırdık. Şüphelenip araştırınca 2018 yılında sahte doktorluk nedeniyle cezaevinde yattığını öğrendik" diye konuştu.