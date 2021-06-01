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    • Yaşam
    • 01.06.2021 13:50
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    • 01.06.2021 13:50
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    SON DAKİKA: 'da feci kaza! Otomobil devrildi: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberi! 'da, otomobilin devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren Altuntaş'ın cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

    DHA
    Bodrum'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    'da, otomobilin devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.


    Kaza, saat 02.00 sıralarında Bodrum- yolu Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Milas'tan Bodrum yönüne giden Hasan Y.'nin (28) kullandığı 31 ANY 61 plakalı otomobil, savrularak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Radiye Altuntaş (22) yaşamını yitirirken, sürücü Hasan Y. ile yanındaki Yılmaz Karaca ve yaralandı.



    YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren Altuntaş'ın cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bodrum'da feci kaza! Otomobil devrildi: Ölü ve yaralılar var