Tacizden sonra da hayatı altüst oldu. Yaşananlarla ilgili Sabah'a konuşan E.D. bir daha karate yapacak cesareti kalmadığını belirterek "Yediğim her lokmanın kalori hesabını yapardım ama bu yaşadıklarım yüzünden 3 haftada 7 kilo verdim.