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    • Yaşam
    • 31.05.2021 08:52
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    • 31.05.2021 09:06
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    SON DAKİKA: Dolandırıcıların yeni yöntemi:

    Son dakika haberleri... Kısa yoldan para kazanmayı isteyenler her zaman dolandırıcıların hedefi olmuştur. Son aylarda ve bu konuda öne çıkan iki olay olurken dolandırıcıların yeni yöntemi ise . Kısa sürede yatırımcıların paralarını katlayacağını vadeden dolandırıcılar daha sonra ise paraları alıp sırra kadem basıyor.

    Dolandırıcıların yeni yöntemi: InstagramBank

    ÇiftlikBank ile tarımı kullandılar, ardından WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarından borsadaki hisseler üzerinde dolandırıcılık yaptılar. Bununla da yetinmeyip kripto para borsaları üzerinden insanları dolandırdılar.

    Şimdi de Instagram bu dolandırıcılık yöntemlerine eklendi. Instagram üzerinden para toplayarak yatırım yapılması vaadiyle dolandırıcılık faaliyetleri daha sık görülmeye başlandı.

    2 SAATTE 56 BİN TL VAADİ
    Küçük yatırımcıyı hedefleyen son dolandırıcılık girişiminde 'sahte hesaplarda' "Merhabalar arkadaşlar bugün bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir yatırımda bulundum forex yatırım uzmanı Kaan Bey sayesinde 2 saat içerisinde 4 bin TL yatırım sağlayıp 56 bin TL kazandım.

        Bu yatırımı yapmak isteyenler buradan mesaj atsınlar Kaan Bey yardımcı olacaktır. Gönül rahatlığıyla yatırım sağlayabilirsiniz" mesajı ve altında da bir cep telefonu numarası ile birlikte para toplanmaya çalışıldı. Üstelik inandırıcılığı artırmak için yine sahte hesaplardan çok para kazanılmış gibi teşekkür mesajları da yayınlandılar.

        Instagram üzerinden 'sahte' hesaplarla para isteme gibi küçük dolandırıcılıklar bir süredir var ancak yatırımcıya yönelik para toplama isteklerinde sayı hızlanarak artıyor. Uzmanlar bu tür dolandırıcılık işlemlerine karşı uzun zamandır uyarılarda bulunuyor.

        'HAVUZ OLUŞTURDUK'
        InstagramBank dolandırıcılarından Kaan Y. isimli kişiyi (gerçek adı bilinmiyor) aradık ve yatırımın detaylarını sorduk. Diksiyonu çok iyi olan bu kişi, bir aracı kurumda çalıştığını söyleyerek de güven vermeye çalışıyor.

            Konuşma detayları şöyle: "Efendim ben bir aracı kurumda çalışıyorum. (XXX yatırım) Fakat bu sistem onlardan bağımsız bir şekilde işliyor. Bir havuz oluşturduk ve o havuzda biriken parayla sabah 05.00'e kadar dünya piyasasında işlem yapıyoruz.

            (bitcoin) Ve sizin yatırdığınız paranın kat ve kat karşılığını sizin adınıza kazanıyoruz. 3 saat içinde bu rakamlara ulaşıyorsunuz. Böyle yüzlerce kişiye para kazandırdık. Ben size şahsi bir hesap numarası göndereceğim. O hesaba en az 2 bin lira yatıracaksınız.

            Ne kadar fazla yatırırsanız o kadar kazanacaksınız. 3 saat sonra biz sizi arayacağız ve kazandığınız rakamı söyleyeceğiz. Elinizi çabuk tutmanız gerek çünkü bu biraz da dönemsel bir durum.
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                Haberler Yaşam SON DAKİKA: Dolandırıcıların yeni yöntemi: InstagramBank