Bu yatırımı yapmak isteyenler buradan mesaj atsınlar Kaan Bey yardımcı olacaktır. Gönül rahatlığıyla yatırım sağlayabilirsiniz" mesajı ve altında da bir cep telefonu numarası ile birlikte para toplanmaya çalışıldı. Üstelik inandırıcılığı artırmak için yine sahte hesaplardan çok para kazanılmış gibi teşekkür mesajları da yayınlandılar.