ÇiftlikBank ile tarımı kullandılar, ardından WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarından borsadaki hisseler üzerinde dolandırıcılık yaptılar. Bununla da yetinmeyip kripto para borsaları üzerinden insanları dolandırdılar.
Şimdi de Instagram bu dolandırıcılık yöntemlerine eklendi. Instagram üzerinden para toplayarak yatırım yapılması vaadiyle dolandırıcılık faaliyetleri daha sık görülmeye başlandı.
2 SAATTE 56 BİN TL VAADİ
Küçük yatırımcıyı hedefleyen son dolandırıcılık girişiminde 'sahte hesaplarda' "Merhabalar arkadaşlar bugün bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir yatırımda bulundum forex yatırım uzmanı Kaan Bey sayesinde 2 saat içerisinde 4 bin TL yatırım sağlayıp 56 bin TL kazandım.