Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.05.2021 09:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 09:34
    ABONE OL

    'ta terörden temizlenen dağlarda gençler kamp yaptı

    Devletin başarılı operasyonları sonucu terörün belinin kırılmasının ardından 'ta doğa sporcuları, hiç gidilmeyen dağların yolunu tutarak trekking yapıp kamp kurdu.

    İHA
    Terörün bitmesini işte bu yüzden istemiyorlar

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri ile sporcular, terörün kökünün kazınmasının ardından dağların yolunu tuttu.

    Doğa tutkunları, aldıkları izinle beraber ilçenin yüksek rakımlı antik kenti Harguri ve Melisa kalelerinin bulunduğu bölgede trekking yapıp kamp kurdu. Yaklaşık 2 bin rakımda bulunan bölgeye yürüyüş yapıp kamp kuran sporcular 3 gün boyunca burada doğanın keyfini çıkardı.



    ''SPORCULARI İLKLERİN ŞEHRİ ŞIRNAK'TA AĞIRLAMAK İSTİYORUZ''
    Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Serdar Gükçe, yıllardır gidemedikleri yerleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gükçe, ''Terör en çok sporu etkilemişti. Eskiden bu doğa harikası olan bölgelere gelemiyorduk.

        Son yıllarda güvenlik güçlerimizin sayesinde bölgemiz huzurun başkenti oldu. Şırnak ve ilçelerinde artık kamplar kurup sporumuzu geliştiriyoruz.

        Şırnak genelinde rafting adına bizim takım vardı. Şimdi sayısı arttı. Dağcılık ve doğa sporları konusunda engel çıkıyordu. Ama şimdi her bölgeye gidiyoruz.

        Aldığımız izinler dahilinde Tanin Tanin Dağları, Faraşin, Kato, Kahnicemet ve Meydan dağları artık bizi bekliyor. 3 gündür kamptayız. Daha öncede Faraşin Yaylasındaydık.

            Bütün doğaseverleri buraya bekliyoruz. Gelsinler bizimle beraber ilklerin şehri Şırnak'ta kendilerini ağırlamak istiyoruz'' dedi.

            Sporcu Mehmet Gökçe ise doğaseverleri Beytüşşebap'a davet etti. Gökçe, ''Pandemi en çok bizi vurdu. Spordan geri kalmamak için kaç gündür bu bölgedeyiz. Çok güzel herkesi bekliyoruz'' diye konuştu.

            Fadıl Gökçe ise 30 sporcuyla bir arada olmanın güzel olduğunu söyledi. Fadıl Gökçe, ''Eskiden gelemiyorduk buralara, şimdi ise her bölgeye gidiyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah ilimizi temsil etmek için müsabakalara katılacağız'' şeklinde konuştu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            50 yaş ve üzeri için aşılama başlıyor
            Haberler Yaşam Şırnak Beytüşşebap'ta terörden temizlenen dağlarda gençler kamp yaptı